Территорию завода им. Шпагина переведут в зону культурного развития

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рассмотрела заявление регионального министерства по управлению имуществом и земельным отношениям относительно двух участков — территории бывшего завода им. Шпагина и Разгуля.

Территорию завода заявитель попросил перевести в новую зону «культурного развития» для организации там культурного кластера. Разгуляй — в зону «общегородского делового центра», которая тоже позволяет строить там здания культурного назначения.

Как отметил председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, пока конкретных проектных решений по обеим территориям нет. Однако, перевод участков в соответствующие зоны необходим как раз для того, чтобы они появились.

Примечательно, что для территории бывшего завода минимущества попросило поставить высотность «не более 40 м.», а для Разгуляя — «не более 50 м.», но с комментарием, что эта высотность не означает, что там появятся здания именно такой высоты.

Большинством голосов заявление было одобрено и отправлено на публичные слушания, к которым минимущества и должно подготовить проекты.

Напомним, на территории бывшего завода к 300-летию Перми запланировано появление «культурного кластера», куда «перевезут» несколько пермских музеев. А территория Разгуляя рассматривается как одна из основных площадок возможного строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета.