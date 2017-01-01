В Прикамье два аукциона на вывоз мусора остались без победителя Заявку единственного участника торгов, подавшего ценовое предложение, отклонили, так как у него не было лицензии на транспортировку отходов

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 6 ноября, конкурсная комиссия подвела итоги аукционов по вывозу мусора по лотам №4 (Большесосновский, Верещагинский, Карагайский, Нытвенский, Осинский, Очёрский, Сивинский и Частинский районы, Краснокамский и Оханский городские округа, 446,8 тыс. м³ мусора, полигоны в Краснокамске и Верещагино) и №9 (Дзержинский и Кировский районы Перми, 846,4 тыс. м³ мусора, полигоны ТБО в деревне Софроны и Краснокамске).

На каждый аукцион поступило по две заявки, но ценовое предложение поступило только от одной компании — пермского ООО «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ». Как сообщается на сайте госзакупок, по лоту №4 «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ» снизило цену с 198,5 млн до 191 млн руб., а по лоту №9 — с 237,8 млн до 226 млн руб. Но конкурсная комиссия заявку компании отклонила, так как она не представила копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности. В результате аукционы признали несостоявшимся, а победителя не выбрали. Теперь торги могут объявить заново.

Напомним, пермское краевое ГУП «Теплоэнерго» объявило одиннадцать аукционов на вывоз мусора на территории Пермского края 10 ноября. Совокупная начальная стоимость лотов составила более 2,2 млрд руб. Договоры с победителями будут действовать с 1 января по 31 декабря 2019 года. Исполнитель контракта должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, квалифицированный персонал и достаточное количество мусоровозов. Причём транспорт должен быть оснащён аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и видеорегистраторами для записи видео о местоположении мусоровоза или фототехники, обеспечивающими фиксацию начала и окончания погрузки твёрдых коммунальных отходов. Видеоролики должны быть защищены от стирания и перезаписи.

Конкурсная комиссия подвела итоги девяти из одиннадцати аукционов на вывоз мусора на территории Пермского края 3 декабря. Контракты планируется подписать с пермскими ООО «ВМ-ТРАНС», ООО «ВМ-Сервис», ООО «АСТРОНГ», ООО «Экол», ООО «Чистый город — МК», индивидуальным предпринимателем из Перми, а также с ООО «ЭКОЛОГ-ГРУПП» из Соликамска, ООО «БОСФОР» из Березников и МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства».