В Перми открылась выставка Сергея Шнурова

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Фото mir24.tv

В четверг, 6 декабря, в Центральном выставочном зале Перми (Комсомольский проспект, 10) открылась выставка художественных работ лидера популярной рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Выставка получила название «Ретроспектива брендреализма» (18+).

Выставка будет работать до 20 января, хотя изначально сообщалось, что она будет открыта только до 14 января.

На выставке представлены картины и инсталляции, сделанные собственноручно Шнуровым. «Название должно быть сложное, чтобы лоха запутать», — рассказал о своей выставке автор. Брендреализм как направление в искусстве придумал он сам. По замыслу создателя, оно должно отражать феномен существования наших современников, которые «становятся заложниками и идолопоклонниками статусов и брендов».