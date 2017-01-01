Игорю Комарову презентовали проекты Пермского края в сфере цифровой экономики

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову представили проекты по развитию цифровой экономики в Пермском крае. На площадке технопарка «Морион Диджитал» полпреду президента в ПФО презентовали проекты в области интернета вещей, в частности, в сфере безопасности, управления активами, энергоэффективности.

Игорю Комарову озвучили итоги тестирования сервиса «Умный свет» в центре краевой столицы (на участке ул. Попова от ул. Ленина до ул. Пушкина).

По словам представителей «ЭР-Телеком Холдинг», с применением технологии на этом участке потребление электроэнергии сократилось до 65%, а затраты на эксплуатацию — до 50%.

Кроме того, по информации Управления ГИБДД Пермского края, за время проведения пилотного проекта на ул. Попова отмечено снижение на 50% количества дорожно-транспортных происшествий в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и не зарегистрировано ни одного ДТП, в котором погибли или пострадали люди.

Также полпреду президента представили интеллектуальный видеомониторинг. Эта система проходит тестирование в образовательных учреждениях Перми.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что актуальность разработки такого сервиса была поднята после волны происшествий в образовательных учреждений страны. Пермский край стал одним из первых регионов, который внедрил и протестировал инновационную систему безопасности. «Во время подготовки образовательных учреждений к новому учебному году мы особое внимание уделили вопросам безопасности детей, — подчеркнул Максим Решетников. — Представленный подход позволит оптимизировать работу системы безопасности и специалистам в случае необходимости быстрее реагировать».

По словам президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, в частности, сервис позволяет контролировать количество людей в помещении. «Если мы говорим про медучреждения, то по мере скопления очереди к врачу на пульт главного врача поступает сигнал, и выходит ещё один сотрудник. Это повышает комфорт посещения поликлиник, — пояснил он. — Это решение позволяет с 93%-й точностью идентифицировать людей в помещении. Для этого нужно загрузить одну фотографию в систему. При этом все данные, получаемые с сервисов, хранятся на наших серверах в течение недели, то есть при необходимости получится восстановить маршруты передвижения людей за этот период».

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края