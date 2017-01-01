Байкерам делают ставки Пермские мотоциклисты просят пересмотреть ставку транспортного налога на мотоциклы — для многих она вырастет более, чем вдвое

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Фото: Виктор Михалев

Сообщество мотоциклистов Прикамья обеспокоено резким повышением налога на мототранспорт. C 1 января 2019 года вступают в силу новые налоговые ставки, согласно которым меняется ставка для всех видов мотоциклов мощностью от 20 л. с. (на 20-«сильных» мотоциклов налоговая ставка останется прежней — 10 руб. за «лошадиную силу»).

Наиболее ощутимо налоговая нагрузка возрастает на владельцев мотоциклов мощностью свыше 100 л. с. Для них ставка по уплате транспортного налога увеличится сразу в 2,6 раза — с 19 до 50 руб.

Таким образом, для владельцев мощных спортбайков величина уплаты налога может превышать 6 тыс. руб.

Представители мотосообщества попросили министерство экономического развития и инвестиций Пермского края пересмотреть налоговые ставки, которые, по их мнению, выше, чем ставки налога на другие виды транспортных средств такой же мощности.

«Мотоцикл может иметь возраст 10—15 и более лет, при этом его мощность может достигать ста лошадиных сил. Поэтому при формировании ставки транспортного налога необходимо учесть возраст данной техники, а также сезонность использования мотоциклов. Платить ежегодно 6,9 тыс. руб. за три месяца эксплуатации мотоцикла — это ненормально»», — отмечает представитель мотосообщества Прикамья Михаил Оборин.

Он также добавил, что основную массу мототранспорта в Пермском крае составляют как раз не новые мотоциклы возрастом свыше 10 лет, поэтому налог должен снижаться пропорционально рыночной стоимости таких мотоциклов.

В то же время министр экономического развития и инвестиций Прикамья Максим Колесников напомнил байкерам, что налог рассчитывается исходя из норм, установленных федеральным законодательством, и такой величины, как «лошадиная сила». «Мы можем регулировать только стоимость каждой силы. Что касается сезонности. По сути транспортный налог — это вид имущественного налога. Когда ты владеешь квартирой, но там не живёшь, налог всё равно обязан платить. О чем можно действительно подумать и чего сейчас нет в законопроекте, это сделать определённую градацию по возрасту мотоцикла» — отметил Колесников.

Исходя из расчётов минэка, для основной части мотоциклистов, владеющих техникой мощностью от 20 до 35 л. с. (таковых по краю 48%), налоговая ставка вырастет несущественно — на 35 руб. Таким образом, даже с учётом фактора сезонности и срока эксплуатации, налоговая нагрузка на мотоцикл в среднем ниже, чем на аналогичный по категории легковой автомобиль. Максим Колесников заверил представителей мотосообщества, что министерство готово проанализировать предложения мотоциклистов и вернуться к обсуждению этого вопроса в начале 2019 года. Отметим также, что ставки транспортного налога не менялись с 2010 года, за это время с учётом инфляции размер налога в реальном выражении снизился на 82%.





