В Кудымкаре прошёл семинар-совещание для организаторов выборов

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В Кудымкаре состоялся регулярный обучающий семинар, проводимый Избирательной комиссией Пермского края с председателями территориальных избиркомов.

Мероприятие приурочено к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 25-летию создания системы избирательных комиссий в России. Кроме того, 7 декабря исполняется ровно 15 лет со дня первого в России референдума по объединению двух субъектов: Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.

На совещании председатель крайизбиркома Игорь Вагин подвёл итоги 25-летней работы избирательных комиссий в Прикамье: «За это время в регионе было организовано более 3 тыс. кампаний и референдумов, приоритетом проведения которых всегда были интересы избирателей. При этом система избирательных комиссий Прикамья за последние годы вошла в число лидирующих по внедрению и применению современных технологий».

Отметим, Пермский край одним из первых в стране внедрил видеонаблюдение в ТИК и начал активно применять его в участковых комиссиях. Также Прикамье вошло в число регионов-лидеров по голосованию избирателей по месту фактического нахождения, а также по количеству избирателей, воспользовавшихся этим механизмом.

Кроме того, благодаря работе системы избирательных комиссий и взаимодействию с участниками избирательного процесса и общественностью в регионе снижается общее количество жалоб. При этом все решения комиссий подтверждаются судами различных инстанций.

На семинаре были поставлены задачи комиссий на ближайшие годы: повышение профессионального уровня, применение новейших информационных технологий в деятельности комиссий, глубокий анализ и чёткое применение действующего законодательства в сфере выборов.

В завершение работы семинара на сцене Коми-Пермяцкого драматического театра были вручены награды председателям ТИК и УИК со всего Пермского края, отработавшим в комиссиях более 15 лет.



