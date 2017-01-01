Бывший топ-менеджер «Экопрмбанка» осуждён на 2,5 года колонии

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Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего зампредседателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Вадима Манина к 2,5 года колонии общего режима. 48-летний Манин был задержан в июне 2016 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия, но затем отпущен под залог в 15 млн руб.

Как сообщает «РБК-Пермь», следствием было доказано, что в июне 2014 года Манин вывел из залога кредитного учреждения 32 квартиры. Впоследствии заёмщик ООО «Магнит-Инвест» продал их ООО «СМУ-34». Обе компании на тот момент были подконтрольны члену наблюдательного совета «Экопромбанка», бывшему депутату Заксобрания Прикамья Владимиру Нелюбину, отмечено в приговоре. Сумма материального ущерба от потери обеспечительной меры превысила 125 млн руб.

Помимо отбывания срока в исправительной колонии Манин лишён права в течение двух лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Судом также принято решение о взыскании в пользу госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», признанной потерпевшей, непогашенного ООО «Магнит-Инвест» основного долга в сумме 122,5 млн руб. Защита осуждённого заявила о намерении обжаловать приговор.

Отметим, дело в отношении Владимира Нелюбина сейчас рассматривается Ленинским судом Перми. Он в обвиняется мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и мошенничестве в особо крупном размере. Бывший председатель правления «Экопромбанка» Андрей Туев, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями и хищении денежных средств кредитной организации, скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.