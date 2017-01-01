В Пермском кадетском корпусе открыли памятник Фёдору Кузьмину

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 6 декабря, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Фёдора Кузьмина. Совместно с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым, первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергеем Меликовым и главным федеральным инспектором по региону Сергеем Половниковым он принял участие в открытии памятника Фёдору Кузьмину и зажжении Огня Памяти.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в ПФО:

— Сегодня, в канун Дня Героя Отечества, мы открываем на территории Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа, носящего имя Героя России Фёдора Кузьмина, памятник Герою. Это только часть той благодарности и той работы, которую мы делаем, чтобы сохранить для потомков героический пример беззаветного служения Отечеству. В истории России много примеров мужества, самоотверженности, героизма. У каждого времени свои герои. Мы помним и чтим всех, кто исполнял и исполняет свой воинских и служебный долг, тех, кто погиб, защищая страну, обеспечивая нашу спокойную, мирную жизнь.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Этот мемориал был задуман давно. Пусть он станет для ребят-кадетов и всех нас напоминанием о героях, которые отдали жизни за Отечество, и о тех, кто сегодня служит и также готов отдать долг Родине в любую минуту. Ребята, служба российских солдат имеет смысл, только если вы будете разделять эти ценности, будете любить нашу страну, будете своей учёбой и своим примером дальше развивать страну и показывать, что наши традиции живы. Каждодневный ваш труд — это тоже подвиг.

Кроме открытия памятника Игорь Комаров осмотрел территорию кадетского корпуса, в частности — новый учебный корпус, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, спальный корпус, дом единоборств и штаб. Напомним, к началу этого учебного года в кадетском корпусе закончили строительство нового учебного здания. Стоимость составила порядка 250 млн руб. Еще 29 млн руб. направлены на оснащение учебным оборудованием и мебелью. Проект реализован в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края.

Фото: ru.wikipedia.org

Фёдор Кузьмин — Герой России, уроженец Сарани (Карагандинская область, Казахская ССР). Геройски погиб 6 марта 1996 года в Грозном во время Первой Чеченской кампании. Колонна Кузьмина попала в засаду боевиков в столице Чечни. Фёдор, будучи оператором-наводчиком боевой разведывательно-дозорной машины (БРДМ), несмотря на возможность самому спастись, до конца прикрывал пулемётным огнём отход товарищей, пока не сгорел вместе с машиной.