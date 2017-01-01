В ТОСЭР появились два новых резидента Вместе они создадут более 130 новых рабочих мест для чусовлян

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В правительстве Пермского края объявили двух новых резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР). Ими стали ООО «Чусовские минеральные удобрения» и ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива».

ООО «Чусовские минеральные удобрения» планирует запустить в Чусовом производство сульфата аммония и хлористого калия с созданием в 2019 году 44 новых рабочих мест. Производство разместится на промышленной площадке, ранее принадлежавшей Чусовскому металлургическому заводу.

Как отмечают чиновники, деятельность комплекса экологически безопасна. Цикл производства компании замкнутый, отходы производства отсутствуют.

ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» запускает в Чусовом новое швейное производство и планирует создать в 2019 году 90 новых рабочих мест. В настоящее время по государственной программе занятости населения обучаются для дальнейшего трудоустройства на фабрике 46 женщин. Первый производственный поток планируется запустить уже в декабре этого года.

«В Чусовом наша основная задача — диверсифицировать экономику в городе, уйти от зависимости градообразующего предприятия. Благодаря двум новым резидентам появятся 134 новых рабочих места для жителей города», — отметил заместитель председателя правительства Пермского края Роман Кокшаров.

Напомним, сейчас на ТОСЭР «Чусовой» реализуют инвестиционные проекты восемь резидентов: ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО «Фабио Рус», ООО «Стройсервис», ООО «Экотоп», ООО «Швейная фабрика «РК», ООО НПК «Базальт Инвест» и ООО «Металлопласт». На 1 октября этого года ими уже создано 247 новых рабочих мест.

ТОСЭР «Чусовой» создан на период с 2017 г. по 2027 г. (10 лет) и даёт возможность бизнесу, создающему в Чусовском городском поселении новые рабочие места, стать резидентом ТОСЭР и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.