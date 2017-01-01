Памятник Георгию Буркову передали на баланс мэрии

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Памятник Георгию Буркову

Фото: Константин Долгановский

Памятник известному российскому актёру пермского происхождения Георгию Буркову передали на баланс города Перми, сообщили в мэрии. Теперь его содержанием будут заниматься сотрудники городского центра охраны памятников.

Отметим, за последние несколько лет на баланс муниципального учреждения культуры были взяты арт-объект «Счастье не за горами» и статуя «землячка Лукьяна» на набережной Камы, бюст Бориса Коноплёва на Комсомольском проспекте, мемориальная доска пианисту Юрию Агафонову на фасаде дома на улице 25-го Октября, 22а. Работа в этом направлении продолжается, отмечают чиновники.

Напомним, торжественное открытие памятника заслуженному артисту РСФСР Георгию Буркову состоялось 8 июня. Церемонию приурочили к 85-летию со дня его рождения.

Работа известного пермского скульптора Алексея Залазаева установлена в парке строящегося жилого комплекса «Гулливер». Монумент выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. По словам автора, небрежность позы демонстрирует простоту, открытость, «народность» актёра и в то же время недосягаемость. Фигура из классической бронзы размещена на тёмно-сером постаменте. Памятник выполнен на средства строительной компании «КОРТРОС».