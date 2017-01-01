Полпред президента в ПФО прибыл с визитом в Пермский край Игорь Комаров проконтролирует исполнение майского указа президента и проинспектирует ход работ в ЖК «Любимов»

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 6 декабря, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл с двухдневным рабочим визитом в Пермский край.

В ходе визита Игорь Комаров совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главным федеральным инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым посетит Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина, примет участие в церемонии возложения венков и цветов у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу в рамках празднования Дня Героев Отечества. Также полпреду президента представят технопарк «Морион Диджитал».

Кроме того, Игорь Комаров совершит инспекционный выезд в ЖК «Любимов» в Березниках и проведёт совещание по исполнению майского указа президента о развитии страны в ближайшие 6 лет на территории региона. Отметим, это уже второй визит Комарова в Пермский край в качестве полпреда — первый состоялся менее месяца назад, 8 ноября.