Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 7 декабря

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Огни большого праздника. Пермь преображается новогодним убранством.

Споёмте, друзья! Гимн краевой столицы пермяки услышат в 2020 году.

Готовь транспорт загодя. Грядёт повышение тарифа в транспортной сфере.

В мире цифровых технологий. Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Урок цифры».

Безопасный город. В 2019 году усилят контроль за отловом бродячих животных.

Сохраняя баланс жизни. Сбалансированная демографическая ситуация — основа развития экономики, благополучия региона и каждого человека.

Ещё раз про «любовь». Содержание несовершеннолетнего ребёнка — одна из основных обязанностей, возложенных законодательством на родителей.

Зарплата по закону. Судебный приказ как форма защиты трудовых прав граждан.

В одном окне. В Перми прошёл единый день бесплатных юридических консультаций.

В гостях у сказки. В Перми побывал главный Дед Мороз из Великого Устюга.

Формула успеха для женщин. «Мамы-пчёлки» делятся опытом совмещения работы и семейной жизни.

Руководить и направлять. Совет директоров АО «Пермский свинокомплекс» впервые утвердил состав правления предприятия.

Будет хлеб — будем жить! В Прикамье подводят итоги реализации программ по развитию села.

Эх, полным-полна коробушка! На следующей неделе в Пермском крае откроются предновогодние ярмарки.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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