Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 7 декабря
Огни большого праздника. Пермь преображается новогодним убранством.
Споёмте, друзья! Гимн краевой столицы пермяки услышат в 2020 году.
Готовь транспорт загодя. Грядёт повышение тарифа в транспортной сфере.
В мире цифровых технологий. Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Урок цифры».
Безопасный город. В 2019 году усилят контроль за отловом бродячих животных.
Сохраняя баланс жизни. Сбалансированная демографическая ситуация — основа развития экономики, благополучия региона и каждого человека.
Ещё раз про «любовь». Содержание несовершеннолетнего ребёнка — одна из основных обязанностей, возложенных законодательством на родителей.
Зарплата по закону. Судебный приказ как форма защиты трудовых прав граждан.
В одном окне. В Перми прошёл единый день бесплатных юридических консультаций.
В гостях у сказки. В Перми побывал главный Дед Мороз из Великого Устюга.
Формула успеха для женщин. «Мамы-пчёлки» делятся опытом совмещения работы и семейной жизни.
Руководить и направлять. Совет директоров АО «Пермский свинокомплекс» впервые утвердил состав правления предприятия.
Будет хлеб — будем жить! В Прикамье подводят итоги реализации программ по развитию села.
Эх, полным-полна коробушка! На следующей неделе в Пермском крае откроются предновогодние ярмарки.
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