«Мегафон» глобально обновил сервис «Мегафон Здоровье»

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Перед получением медицинских услуг необходима консультация специалиста

«МегаФон» провёл глобальное обновление своего сервиса «МегаФон Здоровье». Теперь получить онлайн-консультацию врачей через мобильное приложение смогут абоненты всех операторов связи, работающих в зоне +7. Воспользоваться услугой можно по всей России и за её пределами.

Год назад «МегаФон» первым среди мобильных операторов запустил пилотный проект в сфере телемедицины. Сейчас специалисты компании сделали сервис ещё более удобным, расширили функционал и усовершенствовали его дизайн.

В частности, «МегаФон» отменил подписку за использование сервиса. Теперь клиенты имеют возможность оплачивать консультации только тогда, когда они необходимы. Стоимость срочной онлайн-консультации с врачом составит 499 руб., плановой консультации — 799 руб., а запись на визит к врачу — 1799 руб. При этом, покупая онлайн-консультацию со специалистом в нашем сервисе, пользователь получает скидку на очный визит к этому врачу в размере 500 руб. Все пользователи могут оплатить услуги с помощью банковских карт, а абоненты «МегаФона» также могут перенаправить нужные средства со счёта своего мобильного телефона.

С приложением «МегаФон Здоровье» можно связаться с врачом тремя способами: с помощью видеосвязи, аудиосвязи и в чате. Срочную онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут.

«МегаФон всегда стремится быть на пике инноваций, и мы видим большие перспективы развития направления телемедицины в России. Реализация пилотного проекта показала, что наш сервис вызывает интерес у абонентов. Взяв лучшие наработки в индустрии и собственный опыт в данном направлении, мы обновили приложение «МегаФон Здоровье», сделав его более доступным, понятным и удобным», — прокомментировал Ян Кухальский, директор по бизнесам и новым партнёрствам компании «МегаФон».

Помимо возможности оплаты услуг со счёта мобильного телефона абоненты «МегаФона» получат и другие бонусы при использовании приложения. В частности, речь идёт о предоставлении максимальной скидки при очном обслуживании пациентов в клиниках-партнёрах, а также об обнулении трафика за использование «МегаФона Здоровье» в первом квартале 2019 года.

В приложении представлены сотни врачей из десятков медицинских сетей по всей России. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приёмами пациентов в клиниках.

Использование приложения «МегаФон Здоровье» (0+) не является медицинской услугой. Онлайн-консультация не заменяет очного приёма у врача. Постановка диагноза и назначение плана лечения возможно только на очном приёме в медицинских учреждениях.

Перед получением медицинских услуг необходима консультация специалиста

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