Сборная России по баскетболу сыграет в столице Прикамья

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Перми состоится квалификационный матч Кубка мира по баскетболу — 2019. Об этом сообщили в правительстве Прикамья со ссылкой на министра физической культуры и спорта Владимира Епанова.

Игра запланирована на 24 февраля 2019 года в УДС «Молот». Соперником мужской сборной России будет сборная Финляндии. 30 ноября эти команды уже встречались в Финляндии, и тогда наша сборная с трудом победила — 77:75.

Отметим, что наша сборная уже играла в Перми в рамках отбора на этот турнир: в феврале в том же УДС «Молот» Россия обыграла Боснию и Герцеговину — 70:53.

Финальный этап Кубка мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.