В Пермь вернулось «Счастье» Теперь снести, повредить или превратить его в другой арт-объект будет куда сложней

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Вечером в среду, 5 декабря, арт-объект «Счастье не за горами» вернулся на привычное для пермяков место на набережной Камы.

Как рассказали в городском центре охраны памятников, реконструкция арт-объекта прошла в несколько этапов — разработка проектной документации, изучение недостатков прежней конструкции совместно с автором арт-объекта Борисом Матросовым, определение принципиально новых моментов её исполнения.

Поскольку изначально арт-объект был задуман как временная инсталляция, каркас «Счастья», как и сами буквы, до этого были довольно просты в исполнении и не были рассчитаны на длительное использование.

Отремонтированный арт-объект также сделан из фанеры, но подход к креплению и монтажу уже несколько иной. Так, металлический каркас букв сделан из толстостенной металлической трубы, а буквы — из влагостойкой фанеры. Готовые конструкции букв прикреплены при помощи распорных анкеров к существующему бетонному ограждению набережной, которое прежде было очищено и покрашено вновь.

Фото: Константин Долгановский

Также в ходе работ был проведён расчёт на ветровые нагрузки.Он производился с особым упором на те буквы, которые имеют наименьшую площадь соприкосновения с бетонным ограждением набережной.

Кроме того, в ноябре Пермская дирекция дорожного движения установила две камеры наружного наблюдения с поворотным модулем, которые фиксируют всё, что происходит на набережной, в том числе в районе арт-объекта.

Фото: Константин Долгановский

Напомним, в октябре арт-объект был повреждён в ходе акции пермского уличного художника Алексея Илькаева (Sad Face). Он переделал надпись объекта в «Смерть не за горами». Впоследствии в отношении Илькаева открыли и закрыли дело о вандализме, а арт-объект восстановили — уже из новых, стойких к повреждениям материалов.