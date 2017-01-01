Второй мультиплекс в тестовом режиме запустили в десяти южных районах Прикамья

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Пермский радиотелевизионный передающий центр РТРС 4 декабря начал тестовую трансляцию второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения в Еловском, Бардымском, Куединском, Октябрьском, Осинском, Суксунском, Уинском, Частинском, Пермском и Чернушинском районах. Двадцать бесплатных телеканалов стали доступны к просмотру жителям южных территорий региона. Таким образом, ещё более 215 тыс. жителей региона получили доступ к цифровым телеканалам.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что инфраструктура, которая позволит совершить переход на цифровое телевещание, строилась в России почти 10 лет. «Переход к цифровому телевещанию позволит покрыть «цифрой» 99% всех жителей, — отмечал глава региона. — Оставшийся 1%, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, будут переведены на спутниковое телевидение».

В состав пакета РТРС-2 (второй мультиплекс) входят телеканалы «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Далее участником цифровой эстафеты станет север Прикамья. В Александровске, Кизеле, Губахе, а также Чёрмозе начало вещания второго мультиплекса ожидается во второй декаде декабря 2018 года.

Сейчас в Пермском крае построены и действуют 54 цифровые радиотелевизионные передающие станции. Они обеспечивают жителей региона вещанием 10 телевизионных каналов первого мультиплекса. Теперь количество цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше программ, новых лиц и интересных событий. Встречать Новый год и проводить новогодние праздники все жители региона смогут в компании 20 цифровых каналов.



