Десять школ Прикамья получили гранты на развитие кадетских классов

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

С этого года в Пермском крае введён новый грантовый механизм поддержки кадетских (кадетско-казачьих) классов в учреждениях образования. Суммы грантов и способы их реализации были озвучены сегодня, 5 декабря, на заседании правительства Пермского края.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, всего в регионе пять кадетских и кадетско-казачьих общеобразовательных учреждений. В них учатся более 2,2 тыс. ребят, ещё 2,5 тыс. детей учатся в кадетских классах — их в крае 27.

«С этого года впервые принято решение ввести новый грантовый механизм их поддержки. На эти цели в бюджете предусмотрено 10 млн руб. Из 17 муниципалитетов было направлено 25 заявок, отобрано 10 победителей. Гранты — по 1 млн руб. — они получат уже в начале следующего года. Денежные средства школы могут направить на развитие инфраструктуры, обновление оборудования, проведение спортивных мероприятий», — обозначил глава региона.

По словам министра образования и науки Прикамья Раисы Кассиной, все проекты должны быть реализованы до 31 августа 2019 года. «Все проекты от учреждений образования направлены на физическое или интеллектуальное развитие курсантов. Так, например, в Большесосновской средней школе планируется оборудовать полосу препятствия, а также закупить необходимое для тира и кабинета ОБЖ. А в Уинской средней школе построят настоящий скалодром, — отметила министр. — Важно, что реализация каждого проекта позволит проводить внутришкольные, районные и краевые мероприятия».

Первыми получателями гранта стали:

1. Средняя школа №3 г. Осы;

2. Комсомольская средняя школа Кунгурского района;

3. Школа бизнеса и предпринимательства г. Перми;

4. Марковская средняя школа Чайковского района;

5. Уинская средняя школа Уинского района;

6. Сарсинская средняя школа им. А. М. Карпова Октябрьского района;

7. Средняя школа №13 г. Кунгура;

8. Большесосновская средняя школа Большесосновского района;

9. Кондратовская средняя школа Пермского района;

10. Средняя школа №136 г. Перми.

Источник - пресс-служба губернатора Пермского края