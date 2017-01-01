Концессионное соглашение с ПСК о передаче муниципального имущества подпишут 18 декабря Концессионер вложит в сети 2,3 млрд руб. за 20 лет

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Фото: Константин Долгановский

Региональная служба по тарифам Пермского края согласовала параметры концессионного соглашения и тарифную модель взаимодействия концессионера и концендента. Информация передана в администрацию Перми. Как стало известно «Новому компаньону», до 20 декабря планируется подписание договора концессии между администрацией и ООО «Пермская сетевая компания».

Концессионное соглашение предусматривает передачу ООО «ПСК» 16 котельных и тепловых сетей микрорайона Владимирского сроком на 20 лет. По условиям соглашения до 2038 года ПСК направит на реконструкцию объектов 2,3 млрд руб. Из них 301 млн — это реконструкция котельных, 42 млн — реконструкция центральных тепловых пунктов, 1,7 млрд — реконструкция тепловых сетей.

В рамках соглашения запланирован перевод на газ котельных «Брикетная», «Пышминская», «Заозерье», автоматизация котельных «Лёвшино», «Молодёжный», «Банная Гора», «Новые Ляды», реконструкция котельных «Кислотные Дачи» и «Новые Ляды». Кроме того, запланирована реконструкция и автоматизация 14 ЦТП в зоне малых котельных и 7 ЦТП в зоне ТЭЦ-9 в микрорайоне Владимирском. Также будет реконструировано более 21 км тепловых сетей и 13 км сетей горячего водоснабжения.

Помимо этого в рамках концессии планируется закрытие открытых систем горячего водоснабжение (перевод в закрытое горячее водоснабжение). Оно пройдёт с 2020 по 2023 год, и на эти цели будет направлено 308 млн руб.

Тариф на теплоснабжение для потребителей при этом увеличится только в рамках предельных индексов — на 3,6% с 1 июля 2019 года.