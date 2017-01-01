Пермское УФАС признало жалобу на торги по вывозу мусора необоснованной

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Согласно требованию аукционной документации по лоту №7, победителю торгов нужно вывозить мусор общим объёмом 430,9 тыс. м³ с территории Кунгурского городского округа, Берёзовского, Кишертского, Кунгурского, Ординского и Суксунского районов на полигон в деревне Мыльники (Кунгурский район).

На аукцион поступили целых три заявки. При этом две из трёх отклонили из-за предоставления недостоверных сведений касательно максимального размера изображения видеорегистратора. В результате победителем стало пермское ООО «АСТРОНГ». С обществом собирались заключить контракт по максимальной цене — 144,3 млн руб. Однако 3 декабря в УФАС по Пермскому краю от ООО «Стройцентр», чью заявку отклонили, поступила жалоба.

Компания утверждает, что, в соответствии с инструкцией «максимальный размер получаемого изображения до 7,68 Мпикс», она в своей заявке правильно указала «максимальный размер получаемого изображения 7,68 Мпикс», а к показателю «максимальное разрешение камеры не хуже 640*480 пикселей» написала «максимальное разрешение камеры 1920*1080 пикселей». Ранее конкурсная комиссия отклонила её заявку и указала, что при максимальном изображении камеры 1920*1080 пикселей максимальный размер получаемого изображения должен быть 2,0736 Мпикс. В «Стройцентре» утверждают, что, во-первых, в техническом задании не говорится, что нужно проводить какие-то арифметические расчёты зависимости размера изображения от разрешения камеры. Во-вторых, в цифровых устройствах фото- или видеозаписи параметры «размер изображения» и «разрешение камеры» не являются линейно зависимыми. Поэтому ООО «Стройцентр» попросило УФАС признать действия комиссии по отклонению его заявки незаконными, отменить протоколы и обязать заказчика допустить его к участию в торгах.

Сегодня, 5 декабря, УФАС рассмотрело жалобу компании и, как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы, признало её необоснованной. Таким образом, победителем аукциона по лоту №7 остаётся ООО «АСТРОНГ».

Напомним, пермское краевое ГУП «Теплоэнерго» объявило одиннадцать аукционов на вывоз мусора на территории Пермского края 10 ноября. Совокупная начальная стоимость лотов составила более 2,2 млрд руб. Договоры с победителями будут действовать с 1 января по 31 декабря 2019 года. Исполнитель контракта должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, квалифицированный персонал и достаточное количество мусоровозов. Причём транспорт должен быть оснащён аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и видеорегистраторами для записи видео о местоположении мусоровоза или фототехники, обеспечивающей фиксацию начала и окончания погрузки твёрдых коммунальных отходов. Видеоролики должны быть защищены от стирания и перезаписи.