Максим Решетников поднялся на две позиции в рейтинге влиятельности губернаторов Эксперты называют колебания ситуативными и связывают их с увеличением финансирования программ по расселению аварийного жилья

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Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало ноябрьский рейтинг влиятельности глав субъектов РФ. Губернатор Пермского края Максим Решетников улучшил своё место на две позиции — поднялся с 29-го на 27-е место. Таким образом, глава Прикамья остаётся в группе губернаторов с сильным влиянием.

При этом изменение позиций Максима Решетникова в аналитики АПЭК расценили как «ситуативные колебания». Отметим, что новый рейтинг влиятельности губернаторов был рассчитан на фоне увеличения финансирования программ по расселению ветхого и аварийного жилья. Некоторые эксперты связывают изменение позиций Решетниова именно с этим фактором. В 2019—2021 годах на эти цели в Пермском крае будет потрачено 11,35 млрд руб. федеральных и местных средств. Траты на 2019 год выросли в четыре раза. При этом, отмечают эксперты, ситуация с расселением в субъекте остаётся сложной — Пермский край находится в числе лидеров по количеству ветхого и аварийного жилья.

На первом месте рейтинга традиционно оказался мэр Москвы Сергей Собянин. За ним следуют президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Миннинханов. На последней, 85-й строчке рейтинга расположился губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. С полной версией рейтинга и комментариями можно ознакомиться здесь.