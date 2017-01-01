«УРАЛХИМ» расширяет присутствие в Африке

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Фото: пресс-служба компании

«УРАЛХИМ» намерен расширить сотрудничество с Кенией в производстве минеральных удобрений. Председатель совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрий Мазепин 1—2 декабря 2018 г. посетил Найроби, где провёл встречу с Президентом Республики Кении Ухуру Кениата.

Основная цель двухдневного рабочего визита руководства «УРАЛХИМа» — расширение бизнеса в Африканском регионе. В ходе беседы президент Кении Ухуру Кениата отметил, что у Африки огромный потенциал в сельском хозяйстве. «Но нам всё равно нужны партнёры для тесного сотрудничества с Россией. Мы хотим создать возможности для российских компаний в Кении и хотим увидеть, как открывается российский рынок для нашей продукции», — сказал глава государства.

Дмитрий Мазепин в свою очередь отметил, что правительство Кении ежегодно субсидирует покупку удобрений на 40—50 млрд долларов, при этом целью государства остаётся становление сельского хозяйства как независимого и эффективного бизнеса, не нуждающегося в целевом дотировании. Одним из предлагаемых инструментов в данном процессе должно стать снижение цены на удобрения. А для этого необходимо развивать сотрудничество с компаниями мирового уровня.

В итоге были достигнуты первые договорённости между сторонами. Один из ожидаемых результатов сотрудничества — увеличение присутствия «УРАЛХИМа» и «Уралкалия» в Кении за счёт сотрудничества с крупнейшими сельскохозяйственными организациями страны. Кроме того, планируются строительство портовой инфраструктуры, совместные проекты в горнодобывающей отрасли. В планах АО «ОХК «УРАЛХИМ» также создание в Зимбабве хаба для экспорта удобрений в африканские страны.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»



