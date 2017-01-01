В Перми почтили память погибших в клубе «Хромая лошадь»

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 5 декабря, в Перми прошли памятные мероприятия по случаю годовщины пожара в клубе «Хромая лошадь».

Возложить цветы к памятнику в сквере Уральских Добровольцев пришли родственники и друзья погибших, представители краевых и городских властей, общественных организаций.

Сразу после возложения цветов для родственников погибших был организован выезд автобуса на Северное кладбище.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Причиной пожара стал фейерверк, из-за которого загорелись потолок и элементы декора помещения. В результате происшествия погибли 156 человек, более 400 человек признаны потерпевшими.