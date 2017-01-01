Пермский край получит 72 школьных автобуса от Минпромторга России

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае пройдёт обновление школьного транспорта. После подписания соглашения с Минпромторгом РФ и передачи автобусов региону их число увеличится до 600. Такой проект постановления принят сегодня, 5 декабря, на заседании правительства Пермского края.

«Благодаря поддержке Федерации автопарк наших учреждений образования пополнится и в ближайшее время в школы отправятся 72 автобуса. Произойдёт стопроцентная замена автобусного парка сроком службы более десяти лет. Кстати, по количеству нового автотранспорта мы заняли второе место в Приволжском федеральном округе», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Автобусы направятся в Пермский, Ординский, Добрянский, Карагайский, Кунгурский, Сивинский, Частинский, Чернушинский и другие районы края. В этих территориях будет увеличено количество рейсов и маршрутов и, как следствие, организован безопасный подвоз детей из отдалённых территорий к месту учёбы.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что будут заменены автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет. А в северные территории края будет направлен транспорт с полным приводом, что облегчит передвижение зимой.