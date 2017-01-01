Свердловская область — самый популярный соседний регион для новогоднего отдыха пермяков

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, какие регионы и города наиболее популярны для «выездной» встречи Нового года. Аналитики изучили спрос на посуточную аренду квартир исходя из запросов конкретных регионов по всей стране.

Оказалось, большинство запросов с территории Пермского края направлены в Свердловскую область — 27% от всего объёма. Примечательно, что помимо пермяков Новый год там планируют отметить и жители Челябинской области — 23% запросов. При этом сам Пермский край не стал лидером запросов у пользователей какого-либо региона.

Отметим также, что у жителей Москвы лидером стал Санкт-Петербург, а у жителей Северной столицы — Москва.

Если рассматривать запросы из всех регионов, то около 15% отправятся в Москву, 11% в — Подмосковье, а почти каждый десятый — в Краснодарский край. Востребованы у россиян также Санкт-Петербург (8% ) и Татарстан (6%) .