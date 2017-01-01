«Медлайф» оштрафовали за незаконную рекламу

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Пермское УФАС России признало рекламу ООО «Клиника здоровья «Медлайф» незаконной и оштрафовало компанию на 101 тыс. руб. Отметим, «вилка» суммы штрафа за такое нарушение составляет от 100 до 500 тыс. руб.

Напомним, листовки с рекламой частной клиники были обнаружены в одном из домов Дзержинского района. В них говорилось: «…лучшие специалисты города с большим опытом работы и умением найти подход к каждому ребёнку ждут вас и ваших детей. Нас выбрали уже более 20 тыс. семей…».

Согласно Закону о рекламе, фразы, в которых содержатся слова «лучшие», могут быть употреблены только в том случае, если ниже приведён критерий, по которому происходило сравнение, при этом он должен иметь подтверждение.

Мария Герасимова, начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией:

— Пермское УФАС России усмотрело в данной рекламе нарушение пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе и признало эту рекламу ненадлежащей. Кроме того, клиника была оштрафована на 101 тыс. руб., в настоящее время штраф находится на стадии исполнения.

Напомним, в самом «Медлайфе» при рассмотрении дела указали, что это было сделано по ошибке — в печать отправили неправильный макет. Однако, как ранее сообщила Мария Герасимова, причина не имеет значения, если нарушение было допущено и потребитель получил недостоверную информацию.