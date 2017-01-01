Экс-руководитель «Сцены-Молот» Эдуард Бояков возглавил МХАТ Его замами стали писатель Захар Прилепин и заслуженный артист России Сергей Пускепалис

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Эдуард Бояков

Фото: Константин Долгановский

Бывший руководитель театра «Сцена-Молот» Эдуард Бояков стал руководителем Московского художественого академического театра (МХАТ) имени Максима Горького. О новых назначениях сотрудникам театра сообщили министр культуры Владимир Мединский и советник Президента России Владимир Толстой, их слова приводит пресс-служба министерства.

Руководившая театром на протяжении 30 последних лет Татьяна Доронина назначена на новую должность президента театра.

Заместителями Боякова стали заслуженный артист России Сергей Пускепалис — по творческой работе, и также писатель Захар Прилепин — по литературной части.

Новый руководитель МХАТа пообещал, что работу в театре продолжат все актёры постоянной труппы. Кроме того, их загрузка увеличится: запланирован запуск новых постановок.

Напомним, Эдуард Бояков работал в Перми в 2010—2011 годах, возглавлял проект Театра-Театра «Сцена-Молот», в 2010 году организовал международный фестиваль театра и кино о современности «Текстура».