В Орджоникидзевском районе Перми появятся два новых сквера

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Предполагаемый вид сквера на Корсуньской

Фото: Администрация Перми

В Орджоникидзевском районе Перми планируется создание двух новых скверов. Об этом власти города сообщили на совещании по вопросам обустройства экотропы в микрорайоне Бумкомбинат, прошедшем в ДК «Бумажник».

По словам главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова, скверы появятся на улицах Корсуньской и Генерала Черняховского. Кроме того, планируется капитальный ремонт сквера им. Павлика Морозова.

Чиновники отметили, что местные жители высказывали ряд пожеланий по скверу на Корсуньской. Так, люди просили оставить зелёные насаждения, обустроить детскую площадку, цветники, концертную зону и другие моменты. Название сквера — «Страна нашего детства» — также выбрали сами жители. Элементы благоустройства в сквере будут связаны с произведениями пермского детского писателя Льва Кузьмина, концепция — с повестью автора «Капитан Коко и зелёное стёклышко».

Сегодня в Орджоникидзевском районе уже организованы экологические тропы «Чапаевская», «Ботаническая», «Гайвинская», «Разнолесье». В планах Пермского городского лесничества — построить визит-центр «Лёвшинский» и пикниковую зону в микрорайоне Кислотные Дачи.