Промышленная экология СИБУР договорился о внедрении на производство передовых разработок пермских предприятий и запустил в работу новую установку по очистке промышленных вод

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Сотрудничество Пермского края и ПАО «СИБУР Холдинг» выйдет на новый уровень. Стороны подписали «дорожную карту» о совместной кооперации, которая даёт возможность региону получить долгосрочные инвестиции, предприятиям — заказы, а нефтехимической компании — внедрить в своё производство новейшие разработки пермских компаний в области промышленных технологий. В «дорожную карту» включены 27 предприятий региона.

О том, что СИБУР заинтересован в высокотехнологичном оборудовании, заявил по итогам посещения выставки пермских промышленных компаний председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. Свои разработки в сфере нефтяной и газовой промышленности сегодня уже внедряют такие производители, как НПО «Искра», ЗАО «ИнтроСканТехнолоджи», АО «Сорбент», ООО «Эрис». Это системы мониторинга и контроля, ёмкостное оборудование, машины и механизмы, кабельно-проводниковая продукция, современные средства защиты, IT и цифровые решения и многое другое. Многие из них уже не первые год сотрудничают с нефтехимической компанией, а кто-то только выходит на рынок со своим продуктом.

Возможность работать с такой корпорацией — хороший шанс показать себя, поскольку СИБУР — одна из ведущих компаний, которая задаёт самые высокие стандарты в своей отрасли, отметил по итогам мероприятия губернатор Пермского края Максим Решетников. «Для наших предприятий это возможность не только получить заказы на самую инновационную продукцию, но и перспективы выхода на другие рынки, — подчеркнул губернатор. — В Пермском крае каждый год появляются новые компании, которые «вырастают», предлагая свою продукцию, а для СИБУРа — это повышение эффективности производства и реализация программы по импортозамещению».

Здесь же, на выставочной площадке, стороны закрепили двусторонние отношения, подписав «дорожную карту». Документ повысит эффективность взаимодействия Прикамья и АО «СИБУР-Химпром» в области промкооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов. Реализация мероприятий намечена на период с 2019 по 2021 год. «Пермские производители предлагают хороший нишевый продукт, — говорит Дмитрий Конов. — У вас сочетаются традиционные отрасли промышленности и новые разработки, инновации, технологии. Предприятия холдинга, которые находятся в Перми, являются своего рода тестовой площадкой для обкатки многих инновационных разработок и для последующего их тиража в целом, по другим предприятиям и компаниям холдинга».

Высокотехнологичные решения позволят компании повысить производительность и увеличить объём выпускаемой продукции. Так, сейчас «СИБУР» завершает очередной этап реализации проекта по строительству нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ). Запуск производства намечен на первое полугодие 2019 года. ДОТФ — один из самых безопасных и экологически чистых пластификаторов в мире. Его применяют в том числе в производстве строительно-бытовых материалов: обоев и линолеума. Напомним, проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который компания и Правительство региона подписали в июне прошлого года. Власти предоставляют налоговые льготы, а холдинг инвестирует в производство и создает новые рабочие места. Производство ДОТФ на пермской площадке СИБУРа станет третьим по счету в Европе. При этом по объемам производства (100 тыс. тонн в год) СИБУР займет лидирующую позицию.

При этом на предприятии успешно решают задачи по снижению экологической нагрузки. В четверг 29 ноября на площадке «СИБУР-Химпром» в Перми запущены очистные сооружения биологической очистки сточных вод (БОС).

Ранее предприятием была введена в эксплуатацию физико-химическая очистка. Это единственный в Европе фильтр доочистки сточных вод. На втором этапе воду очищают 20 видов живых микроорганизмов общим объемом 24 тонны. Объём биореактора БОС, в котором «работают» микроорганизмы, составляет 6000 м3, что более чем в два раза превышает объём в бассейне СК «Олимпия».

Очищенные стоки выводятся в городские очистные сооружения. Запуск биологических очистных сооружений позволит АО «СИБУР-Химпром» в 12 раз снизить количество находящихся в воде органических веществ. Стоимость строительства БОС составила более 600 млн руб. «В тех регионах, где присутствует СИБУР, предприятия компании реализуют социальные и экологические проекты, а также создают комфортные условия жизни для своих сотрудников. Я очень рад, что мы уложились в сроки, которые намечали», — подытожил Дмитрий Конов.

Установка уже успешно прошла промышленные испытания. В дальнейших планах компании организовать полностью замкнутый цикл водопотребления. «Стояла задача, чтобы на выходе из БОС вода соответствовала самым жёстким требованиям, — рассказал генеральный директор АО «СИБУР-Химпром» Константин Югов. — Мы поставили цель обеспечить высокое качество очистки сточных вод в год объемом более 3 млн куб. м, по уровню выше требований федерального законодательства. С другой стороны нам необходимо было мобилизоваться так, чтобы построить этот объект всего за два года. Мы осваивали биотехнологии в партнёрстве с компанией «Новогор». Сейчас понимаем, что нам всё удалось, во многом благодаря тому, что у СИБУРа есть хорошая, крепкая команда».

Помимо стоков СИБУРа, биологические очистные сооружения частично возьмут на себя нагрузку от производства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Максим Решетников на церемонии открытия биологических очистных сооружений назвал запуск объекта крайне важным событием для города, отметив, что «это не разовый проект, а последовательная реализация многолетней программы по улучшению экологической ситуации, проводимой компанией СИБУР.