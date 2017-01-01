Итоги одного из аукционов на вывоз мусора оспариваются в УФАС Возчики по двум из одиннадцати лотов пока не определены

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Вчера, 3 декабря, конкурсная комиссия подвела итоги девяти из одиннадцати аукционов на вывоз мусора на территории Пермского края. Контракты планируется подписать с пермскими ООО «ВМ-ТРАНС», ООО «ВМ-Сервис», ИП МАНАКИНА Т. А., ООО «АСТРОНГ», ООО «Экол», и ООО «Чистый город — МК», а также ООО «ЭКОЛОГ-ГРУПП» из Соликамска, ООО «БОСФОР» из Березников и МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства». Результаты ещё двух торгов, в том числе в Перми, пока официально не опубликовали.

Жалоба в УФАС

Согласно требованию аукционной документации по лоту №7, победителю торгов нужно вывозить мусор общим объёмом 430,9 тыс. м³ с территории Кунгурского городского округа, Берёзовского, Кишертского, Кунгурского, Ординского и Суксунского районов на полигон в деревне Мыльники (Кунгурский район).

На аукцион поступили целых три заявки. При этом две из трёх отклонили из-за предоставления недостоверных сведений касательно максимального размера изображения видеорегистратора. В результате победителем стало пермское ООО «АСТРОНГ».

С обществом собирались заключить контракт по максимальной цене — 144,3 млн руб. Однако 3 декабря в УФАС по Пермскому краю от ООО «Стройцентр», чью заявку отклонили, поступила жалоба.

Компания утверждает, что, в соответствии с инструкцией «максимальный размер получаемого изображения до 7,68 Мпикс», она в своей заявке правильно указала «максимальный размер получаемого изображения 7,68 Мпикс», а к показателю «максимальное разрешение камеры не хуже 640*480 пикселей» написала «максимальное разрешение камеры 1920*1080 пикселей». Ранее конкурсная комиссия отклонила её заявку и указала, что при максимальном изображении камеры 1920*1080 пикселей максимальный размер получаемого изображения должен быть 2,0736 Мпикс. В «Стройцентре» утверждают, что, во-первых, в техническом задании не говорится, что нужно проводить какие-то арифметические расчёты зависимости размера изображения от разрешения камеры. Во-вторых, в цифровых устройствах фото- или видеозаписи параметры «размер изображения» и «разрешение камеры» не являются линейно зависимыми. Поэтому ООО «Стройцентр» попросило УФАС признать действия комиссии по отклонению их заявки незаконными, отменить протоколы и обязать заказчика допустить их к участию в торгах. Рассмотрение жалобы назначено на завтра, 5 декабря.

Возможный сговор

Победителю аукциона по лоту №1 (территория Кудымкара, Гайнский, Косинский, Кочёвский, Кудымкарский, Юрлинский и Юсьвинский районы) за год нужно вывезти на свалку в Кудымкаре мусор в объёме 284,5 тыс. м³.

На участие в аукционе поступили две заявки — от пермских ООО «ВМ-ТРАНС» и ИП МАНАКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. Так как никто из них во время проведения аукциона не подал ценового предложения, торги признали несостоявшимся. После этого, в соответствии с законом, аукционная комиссия проверила вторые части заявок обоих участников на соответствие законодательству и требованиям аукционной документации, признала их соответствующими и отдала победу ООО «ВМ-ТРАНС», которое подало заявку раньше.

Юридические адреса у участников разные. Но в «Перечне наиболее крупных организаций, предоставляющих услуги по по сбору и транспортированию ТКО на территории Перми», опубликованном на сайте администрации говорится, что ООО «ВМ-Транс», ООО «ВМ-Сервис» и ИП Манакина Т. А. — это компании, которые возглавляет или у которых контактным лицом является Фарзатинов Алькаф Ахнапович. Таким образом, в лоте №1 могли участвовать связанные компании, и они не сделали на аукционе ни одного шага, возможно, чтобы получить контракт по максимальной цене — 200,3 млн руб.

Отметим, ООО «ВМ-Сервис» и ИП Манакина Т. А. также должны получить по контракту, как единственные участники торгов по лотам №10 и №6. «ВМ-Сервис» будет транспортировать мусор с территории Ленинского и Свердловского районов, а также с восточной части Индустриального района и восьми поселений Пермского района на полигон в деревне Софроны. Цена контракта составит 332,5 млн руб., а планируемый объём мусора — 2 млн м³. ИП Манакина Татьяна Александровна будет обслуживать территорию Чайковского ГО и Бардымского, Еловского, Куединского, Октябрьского, Осинского, Уинского, Чернушинского районов. Предпринимателю предстоит вывезти за год действия контракта 467,4 тыс. м³ мусора на полигоны ТБО в Чернушке и посёлке Октябрьском. Цена контракта составит 251,5 млн руб.

Местные компании

Результаты аукционов также интересны тем, что часть контрактов получили местные компании, включая муниципальные учреждения.

Лот №2 с начальной стоимостью 155,2 млн руб. представляет собой 216,3 тыс. м³ мусора, которые нужно транспортировать с территории Соликамского городского округа, Красновишерского и Чердынского районов на полигон ТБО в Березниках. Заявки подали две соликамские компании — ООО «ЭКОЛОГ-ГРУПП» и ООО «ОЛДИ-УРАЛ». Они предложили одинаковую цену — 153,7 млн руб. В результате победителем стал «Эколог-Групп», подавший ценовое предложение на 12 минут раньше соперника.

Более интересная борьба произошла по лоту №3 (Александровский район, МО «Город Березники», Кизеловский городской округ) с начальной стоимостью 186,9 млн руб.: в торгах участвовали две березниковские компании. ООО «БОСФОР» снизил цену на 934,7 тыс. руб., а ООО «САНА-М» — лишь на 1 руб. В результате победителем стал «Босфор», предложивший наименьшую цену. После того как с этой компанией заключат контракт, она будет обязана за год вывезти 450,6 тыс. м³ мусора в Березники на полигон ТБО и Кизел на свалку.

Контракт на 160,2 млн руб. на обслуживание территории Губахи, Чусовского района, а также Лысьвенского, Горнозаводского, Гремячинского городских округов как единственный участник торгов получит МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства». Ему предстоит транспортировать 558,4 тыс. м³ на свалки в Чусовой, Гремячинск и Горнозаводск.

Территорию Перми будут обслуживать пермские компании. ООО «Экол» получит самый дорогой контракт — на 316 млн руб. Его признали победителем как единственного участника торгов на вывоз мусора с территории Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города, Добрянского, Ильинского районов, Хохловки, Сылвы, Новых Лядов. Мусор объёмом 1,4 млн м³ нужно будет вывозить на полигоны ТБО в Софроны и Полазну. Самый дешёвый контракт стоимостью 84,2 млн руб. получит ООО «Чистый город — МК». Он будет работать в западной части Индустриального района и в пяти поселениях Пермского района и вывезет на полигон в деревне Софроны за год 174,1 тыс. м³ мусора.

По лоту №4 (Большесосновский, Верещагинский, Карагайский, Нытвенский, Осинский, Очёрский, Сивинский и Частинский районы, Краснокамский и Оханский городские округа, 446,8 тыс. м³ мусора, полигоны в Краснокамске и Верещагино) протокола подведения итогов аукциона пока нет. Известно, что ценовое предложение подал только один из двух участников и снизил цену с 198,5 млн до 191 млн руб.

По лоту №9 (Дзержинский и Кировский районы, 846,4 тыс. м³ мусора, полигоны ТБО в деревне Софроны и Краснокамске) тоже пока нет результатов. Известно, что один из двух участников сделал «шаг» на 4,59% и снизил цену с 237,8 млн до 226 млн руб.

Напомним, торги на вывоз мусора были объявлены 10 ноября. Совокупная начальная стоимость лотов составила более 2,2 млрд руб. Договоры с победителями будут действовать с 1 января по 31 декабря 2019 года. Исполнитель контракта должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, квалифицированный персонал и достаточное количество мусоровозов. Причём транспорт должен быть оснащён аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и видеорегистраторами для записи видео о местоположении мусоровоза или фототехники, обеспечивающей фиксацию начала и окончания погрузки твёрдых коммунальных отходов. Видеоролики должны быть защищены от стирания и перезаписи.

Ранее на заседании 22 ноября рабочей группе по вопросам реформирования ЖКХ Законодательного собрания Пермского края было объявлено, что кассовый разрыв в первом-втором кварталах 2019 года может доходить до 1,3 млрд руб. (36% от всего размера платы). Но это самый пессимистичный сценарий. В реальности, прогнозирует правительство, будет меньше (до 300 млн руб.). Вице-премьер Пермского края Антон Удальёв отметил, что для покрытия кассового разрыва власти, скорее всего, воспользуются бюджетными субсидиями.

По информации «Нового компаньона», возчики готовы к такому развитию событий. Один из собеседников сообщил, что у них есть «запас прочности» для выживания в первые месяцы становления деятельности регоператора. При этом возить мусор в соответствии с проведёнными аукционами они начнут после новогодних праздников. В первые дни января они будут работать по старой схеме.