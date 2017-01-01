Депутат Заксобрания Пермского края стал вице-президентом «ОПОРЫ РОССИИ»

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Роман Водянов (в центре)

На прошедшем в Москве заседании президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» председатель Пермского отделения, депутат Законодательного собрания Роман Водянов был избран вице-президентом организации. В этом статусе он сможет представлять структуру в органах государственной власти, а также в отношениях с крупными и малыми предприятиями, учреждениями и организациями.

«Для меня это серьёзный шаг, который, в первую очередь, позволит представлять интересы предпринимателей Пермского края, — отмечает Роман Водянов. — «ОПОРА РОССИИ» объединяет тысячи бизнесменов по всей стране, и наша задача — быть друг для друга настоящей «опорой» и поддержкой. Так, например, совместно с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным мы неоднократно обсуждали различные вопросы, касающиеся налогообложения малого и среднего бизнеса».

Он добавляет, что своей главной задачей видит «выстраивание прямого диалога с профильными министерствами РФ: экономического развития, промышленности и торговли», поскольку «благодаря постоянному обмену информацией работа компаний и госполитика по поддержке предпринимательства должны стать эффективнее». Это позволит добиться увеличения доли МСП в ВВП с 20% до 30% до 2024 года (такую задачу поставил президент Владимир Путин).

«ОПОРА РОССИИ» — российское общественное объединение предпринимателей, основанное в 2002 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. За 17 лет существования организации к ней присоединились 450 тыс. предпринимателей, которые создают более 5 млн рабочих мест. Отделения организации действуют в 85 регионах страны, также создано 20 представительств в 26 странах мира.

По информации пресс-службы Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»