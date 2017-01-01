«Дедморозим» вновь начинает свою новогоднюю затею Как коммерческие компании могут сделать Новый год незабываемым праздником для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

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В начале декабря «Дедморозим» вновь принимается за свою новогоднюю затею, с которой 10 лет назад началась история детского фонда. Суть её в том, что воспитанники краевых центров помощи детям и ребята, которые проходят лечение в пермских больницах, пишут письма Деду Морозу, загадывая свои самые заветные желания. Эти письма публикуются на сайте «Дедморозим», и любой желающий может туда зайти и исполнить детское желание. Очень часто эти желания исполняют не частные лица, а целые коллективы. Например, на работе сотрудники одного отдела объединяются, чтобы совершить одно или несколько чудес для подопечных фонда. Люди, объединившись, исполняют довольно личные желания. При этом у них есть возможность побывать на исполнении желаний и своими глазами увидеть, как важен этот подарок для каждого конкретного ребёнка, проникнуться этим.

Новогодняя пора для «Дедморозим» — уже давно не только время исполнения желаний по письмам Деду Морозу. У фонда есть восемь социальных проектов, которые работают в течение всего года. У любой компании есть возможность поддержать эти проекты, например, оплатив какие-то услуги или сделав пожертвование в фонд. Но участвовать можно не только деньгами. К примеру, проект «Больничные мамы», который объединяет сиделок, навещающих одиноких детей-сирот в больницах, всегда нуждается в подгузниках, влажных салфетках, пелёнках. В преддверии Нового года сотрудники той или иной компании могут общими силами собрать эти необходимые предметы и передать их в фонд «Дедморозим».

Очень часто перед Новым годом крупные компании тратят огромные деньги на сувениры и банкеты для своих партнёров. Но есть и те, кто решил пойти другим путём и не пожалел об этом. Так, одна из крупных строительных компаний Перми и одна крупная химическая компания края ежегодно тратят по 0,5 млн руб. на поддержку проектов «Дедморозим». В свою очередь, фонд распределяет эти деньги на весь год, планомерно и максимально эффективно расходуя их. А перед Новым годом партнёры этих компаний вместо банальных сувениров получают детские открытки, деревянные игрушки, расписанные подопечными фонда, и другие подарки, подразумевающие детское участие, теплоту и добро в канун этого самого чудесного праздника.

Чтобы принять участие в новогодней затее, поддержать проекты фонда или сделать другие добрые дела на благо детского здоровья, свяжитесь с координаторами «Дедморозим» по телефону +7 (342) 270-08-70 . Будьте в хорошей компании!