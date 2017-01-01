В «Триумфе» пройдёт благотворительный фестиваль «Всякое добро» с Sad Face и Gnoomes Вырученные средства перечислят подопечным фонда «Дедморозим»

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С 3 по 5 января в Перми пройдёт новогодний благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро», все вырученные средства от которого будут перечислены на нужды подопечных фонда «Дедморозим». Как сообщают организаторы, в фестивале примут участие самые разные пермские музыканты и художники, их слушатели и зрители смогут, объединившись, внести посильный вклад в дело сохранения детского здоровья.

Трёхдневный фестиваль пройдёт в самом центре Перми, на площадке частной филармонии «Триумф». 3 января «Всякое добро» откроет детский инклюзивный концерт классической музыки, на который придут в том числе подопечные «Дедморозим». 4 января запланирован вечер электронной музыки и инди-рока. 5 января — вечер рок-н-ролла, блюза и регги. Хэдлайнерами 4 января выступят группы Aira, Vosmoy, Gnoomes, 5 января для пермяков выступят группы «Туман», «Грибники», «Смирный и друзья». Полная программа фестиваля будет объявлена позже.

Арт-фестиваль «Всякое добро» стал продолжением новогоднего благотворительного концерта для «Дедморозим». Год назад группы «бывших пермяков» Ripatti, Gnoomes, Vosmoy выступили 2 января в клубе «Мичурин» и собрали для фонда более 92 тыс. руб.

«На этот раз всё будет намного масштабней, — признаётся организатор арт-фестиваля «Всякое добро» Сергей Хакимов. — Уверен, что формат новогоднего благотворительного мероприятия нужно развивать, потому что потенциал для этого абсолютно точно есть. Концепция остаётся прежней: артисты выступают бесплатно — все средства от продажи билетов перечисляются на помощь детям».

«Мы уже во второй раз примем участие в новогодней благотворительной затее для фонда «Дедморозим», — рассказывает вокалист группы Gnoomes Александр Пьянков. — На этот раз к ней присоединились много других пермских музыкантов и художников. Хотелось бы, чтоб такой общий благотворительный фестиваль стал для Перми доброй новогодней традицией».

Помимо музыкальной программы «Всякое добро» включает в себя и художественную, которую курирует искусствовед Анна Суворова. Участие в благотворительном аукционе примут пять современных пермских художников, в том числе Михаил Павлюкевич и Алексей Илькаев (SadFace).

«Художественная часть фестиваля организована как онлайн-аукцион с предварительной выставкой произведений в Центре городской культуры, — говорит куратор арт-программы благотворительного фестиваля Анна Суворова. — Открытие экспозиции запланировано на 10 декабря. Важно, что в благотворительной акции принимают участие художники, чьи произведения уже сегодня являются частью музейных коллекций. Благодаря неравнодушию художников мы представим на аукционе знаковые произведения живописи, графики и актуального искусства».

Планируется, что на время фестиваля частная филармония «Триумф» и пространство Старокирпичного переулка будут объединены в благотворительный городок «Всякое добро», а кафе, бары и магазины, работающие там, предусмотрят для посетителей разные формы благотворительного участия.

На площадках Старокирпичного будут проходить и небольшие дневные мероприятия, средства от которых также станут здоровьем для детей — подопечных фонда «Дедморозим».

Связаться с организаторами фестиваля можно по телефону 8-909-110-11-44 (Сергей Хакимов).

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