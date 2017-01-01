Пермский авиаполк пополнился модернизированными истребителями МиГ-31БМ

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МиГ-31БМ

Фото: ru.wikipedia.org

Авиаполк Минобороны, Центрального военного округа, дислоцированный в Перми, пополнился тремя модернизированным истребителями. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступили на вооружение авиаполка в рамках гособоронзаказа, сообщает ТАСС. Боевые самолёты получили модернизированное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение нового поколения, благодаря чему эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза.

Отметим, сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для патрулирования и борьбы с разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. В 2013 году авиагруппа ЦВО «Большое Савино» пополнилась тремя истребителями-перехватчиками МиГ-31Б.