Экс-министр сельского хозяйства Прикамья требует 10 млн руб. за незаконное уголовное преследование

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Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов

Фото: Константин Долгановский

Сегодня в Перми началось рассмотрение иска экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Ивана Огородова, сообщает «РБК-Пермь». В качестве ответчиков выступают Министерство финансов России и Управление федерального казначейства по Пермскому краю, третьими лицами — ФСБ и прокуратура. Огородов просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб. за необоснованное уголовное преследование.

Напомним, дело в отношении Огородова возбудили в феврале 2017 года. Как сообщает издание, вторым фигурантом стал заместитель гендиректора — управляющий ООО «Птицефабрика «Менделеевская» Андрей Белкин, которого заподозрили в присвоении и растрате бюджетной субсидии на 18,6 млн руб. По словам Огородова, в обмен на освобождение он был вынужден подписать явку с повинной. В итоге уже в феврале 2018 года дело в отношении Белкина было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а в апреле того же года — прекращено дело в отношении самого Огородова по реабилитирующим основаниям.

Переживания от допросов, очной ставки, ущерб профессиональной репутации и нравственные страдания Огородов оценил в 10 млн руб.

Кроме того, согласно данным издания, в отношении Огородова с апреля 2018 года расследуется ещё одно дело. Бывшего чиновника подозревают в организации растраты более 1 млн руб. при выделении более 200 млн руб. субсидии ООО «Свинокомплекс «Пермский» Вторым подозреваемым числится первый замминистра сельского хозяйства Людмила Коврова.

Сообщается, что Огородов намерен обжаловать действия ФСБ по очередному делу.

Основное заседание по иску экс-министра назначено на 18 декабря.