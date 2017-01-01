В Прикамье напишут Всероссийский правовой диктант

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С 4 по 10 декабря 2018 года в России пройдёт Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвящённый 25-летию Конституции Российской Федерации, сообщили в краевом избиркоме.

В диктанте может принять любой житель Прикамья старше 14 лет. Для этого необходимо 7 декабря с 12:00 до 18:00 местного времени из любой точки Пермского края с любого гаджета зайти на сайт, указать сведения о себе. Они необходимы для получения сертификата и автоматического отображения и разбора ошибок. После этого требуется не более чем за час пройти тест из 30 вопросов.

Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи диктанта — повышение мотивации жителей России в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, а также выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Организаторами выступают Ассоциация юристов России, «Деловая Россия», Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.