Стенд для испытаний нового ПД-14 прошёл аттестацию

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ПД-14

АО «ОДК-Пермские моторы» получило аттестат на реконструированный испытательный стенд в Новых Лядах, сообщили в компании.

В документе указано, что «по результатам первичной аттестации стенд соответствует требованиям нормативно-технической документации и признан пригодным для проведения испытаний двигателей ПД-14, ПС-90А, ПС-90А-76, ПС-90А1, ПС-90А2». Аттестат выдан Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ), его необходимо подтверждать каждые два года.

В процессе аттестации определялось соответствие стенда требованиям государственных и отраслевых стандартов, технического задания на систему измерения параметров двигателей и систему управления двигателем и стендовым оборудованием.

Проведён большой комплекс сертификационных работ, в том числе проверка наличия и правильности оформления эксплуатационной документации; проверка выполнения требований безопасности, санитарно-гигиенических требований и охраны окружающей среды.

Для подтверждения характеристик стенда проводились испытания одного двигателя ПС-90А и двух ПД-14. В настоящее время на стенде испытывают первый серийный ПД-14.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы»:

— Для российского двигателестроения это нерядовое событие, как и всё, что связано с проектом ПД-14. До конца этого года мы должны передать заказчику, корпорации «Иркут», две двигательные установки ПД-14, а также один резервный двигатель: они будут испытаны уже на новом стенде.

Напомним, испытательный стенд №1 «ОДК-ПМ» реконструирован в 2017 году. Это точный метрологический комплекс, который позволяет производить измерения параметров двигателя и его отладку в процессе испытания. На стенде используется технология внестендовой подготовки двигателя, что позволяет увеличить пропускную способность стенда.