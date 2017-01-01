Инна Билаш приедет в Россию Бывшая прима пермской балетной труппы станцует «Зимний путь» для жителей Северной столицы

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Фото: danceopen.com

Поклонники балерины Инны Билаш получат возможность оценить её в новом качестве, не выезжая за пределы России. Как сообщает в своём фейсбуке со ссылкой на сайт Александринского театра балетный критик Анна Галайда, 17 апреля 2019 года в рамках фестиваля Dance Open на сцене Александринского театра (Санкт-Петербург) состоится выступление Балета Цюриха, где сейчас работает бывшая прима пермской балетной труппы. Швейцарский театр покажет в Санкт-Петербурге трёхактный балет «Зимний путь» (Winterreise), поставленный руководителем цюрихской труппы Кристианом Шпуком на музыку Франца Шуберта в интерпретации Ханса Цендера.

На премьере балета в Цюрихе состоялся сценический дебют Инны Билаш в новой труппе, поэтому велика вероятность, что в Санкт-Петербурге она тоже будет танцевать.

На сайте Александринского театра сообщается:

«Хореография Шпука, хоть и отталкиваясь от музыкального повествования, не дублирует ни музыку, ни текст, но создаёт открытое пространство для выражения собственных чувств. В распоряжении Шпука — богатейший лексикон хореографа (он всегда находит средства, чтобы вызвать у публики нужное состояние) и виртуозный балет Цюриха, осуществляющий его творческий замысел с феноменальной точностью. Честолюбивая твёрдость и кротость, угловатые руки и ноги, затем снова мягко текущие формы и движения, хореография тишины и отражения — танцы сказочные и кошмарные».

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