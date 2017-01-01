В «Эр-Телеком Холдинге» сменился директор по персоналу

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Фото: пресс-служба компании

В АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальном операторе информационно-коммуникационных услуг, сообщили об изменениях в составе руководства.

Тимур Рамазанов покинул пост директора по персоналу и организационному развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг». Исполняющим обязанности назначена Екатерина Грибова.

На посту директора по персоналу Тимур Рамазанов находился с 2015 года. В его обязанности входили разработка и развитие организационных структур компании, полный цикл управления человеческим капиталом, формирование и поддержка внешнего и внутреннего HR-бренда.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— Мы благодарим Тимура Рамазанова за проделанную работу на посту директора по персоналу и организационному развитию компании. За эти годы произошло существенное усиление HR-блока «ЭР-Телеком». В течение ближайших нескольких лет перед компанией стоят задачи по повышению производительности труда и по созданию сильного и привлекательного бренда работодателя.