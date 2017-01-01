Гимн Перми впервые прозвучит на Дне города в 2020 году Слова и музыку предложили написать самим жителям столицы Прикамья

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В Перми 4 декабря состоялось первое заседание оргкомитета по разработке гимна города. На нём чиновники и другие члены комитета озвучили ориентировочные сроки подготовки гимна и рассказали, что ждут предложений слов и музыки от самих пермяков.

Как отметил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, Пермь должна получить свой гимн уже к концу 2019 года, а впервые он будет исполнен в День города 12 июня 2020 года.

В ходе разработки гимна пройдут несколько творческих конкурсов, по итогам которых оргкомитет определит основу для слов и музыки гимна.

По словам начальника сектора по организации культурно-досуговых мероприятий отдела по культуре и допобразованию администрации Перми Натальи Коробко, текст должен быть готов уже в первой половине 2019 года. Для этого создадут единый адрес электронной почты, на который все желающие, и в первую очередь сами пермяки, смогут отправлять свои тексты. Затем поступившие на конкурс рнаботы пройдут общественное обсуждение (формат ещё не определён), по итогам которого будет выбран победитель.

Во второй половине 2019 года по аналогичной схеме пройдёт конкурс музыки, на которую впоследствии наложат уже выбранный текст.

Далее схема такая: издаётся положение о гимне, а затем депутаты гордумы вносят в Устав города изменения, по которым у Перми юридически появляется гимн. При этом власти города хотят произвести отчуждение авторских прав в пользу городской администрации, чтобы гимн «принадлежал» городу. Авторам планируется заплатить денежные вознаграждения, но, по уточнению Юрия Уткина, «о суммах говорить рано».

Кроме того, в планах оргкомитета — постепенный ввод в его состав представителей творческой интеллигенции, искусства и культуры. Это будет сделано после нескольких регулярных заседаний оргкомитета, на которых будут проработаны чёткие правила работы и другие организационные моменты.