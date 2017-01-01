Пермский край присоединился к всероссийской акции «Урок цифры»

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На протяжении всей текущей недели вплоть до 9 декабря школьники Прикамья смогут ознакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Уроки пройдут в каждой школе региона и задействуют учащихся всех параллелей. Акция посвящена Дню информатики в России и представляет собой цикл необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Далее занятия будут проводить раз в месяц до конца учебного года. Каждое из них будет посвящено определённой теме и направлено на развитие цифровых знаний и навыков.

Как отмечают в министерстве образования Пермского края, участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя, ознакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для учителей акция — возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий.

«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже известной многим ежегодной акции «Час кода», которая проводилась в российских школах с 2014 по 2017 год. При этом охват участников, тематика и количество уроков будут существенно расширены.

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», а также Университет НТИ «20.35» и ведущие российские технологические компании: «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».