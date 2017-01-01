Жителям Пермского края рассказали о будущем науки

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

С 29 ноября по 3 декабря сразу на трёх площадках: в детском технопарке «Кванториум Фотоника», культурном пространстве «Часовой завод» и кинотеатре «Премьер» — прошли мероприятия IV форума «Ни дня без науки» и фестиваля FUTURE.DOC. В этом году тематика докладов форума была посвящена будущему науки. В числе прочих посетителей на мероприятиях форума побывали более 1,5 тыс. детей.

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, форум — это возможность для общения взрослых, состоявшихся учёных с детьми и популяризации науки. «Форум позволяет любознательным детям посмотреть, пообщаться, задать вопросы людям, которые уже меняют наш мир и нашу жизнь. Радует, что родители наших ребят понимают, что нужно обращать внимание ребёнка на современную науку, и знакомят его с популярными российскими учёными. Поэтому «Ни дня без науки» с успехом проходит уже в четвёртый раз и с каждым годом становится всё масштабнее и разнообразнее», — отметила она.

Для участников форума с публичными лекциями по вопросам новейших достижений в различных областях научного знания выступили ведущие учёные России, среди которых — российский химик-технолог Александр Терентьев, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Дмитрий Никитюк.

В детском технопарке «Кванториум Фотоника» более 250 детей из Перми, Лысьвы, Березников, Куеды и других районов Пермского края посетили мастер-классы по беспилотному пилотированию, робототехнике, виртуальной реальности, программированию. Состоялась лекция японского инженера-исследователя Хиротаки Осавы и форсайт-встреча с директором Центра форсайта ИТМО Натальей Луковниковой. На лекции «Антропоморфизация искусственного интеллекта, интерфейс человек-машина» Хиротака Осава рассказал о развитии робототехники в Японии и интеграции роботов в общество. Учёный поделился мнением о будущих отношениях между человеком и роботом. На форсайт-встрече с Натальей Луковниковой участники опробовали один из методов прогнозирования. Каждый участник смог предположить изменения в сфере промышленности, урбанистики, медицины.

Также в рамках форума состоялся 1-й Международный кинофестиваль документальных научно-популярных фильмов Future.doc. В его программу вошли 12 российских и зарубежных документальных картин. В фильмах рассказывали о новых разработках в сфере IT, физики, биологии и математической науки, генетики и даже философии питания.

Неотъемлемой частью фестиваля стала дискуссионная программа. В обсуждении кинолент со зрителями приняли участие футуролог Сергей Переслегин, физик Валерий Рубаков, математик Андрей Соболевский и другие известные учёные.

Напомним, с 29 ноября по 3 декабря 2018 года ведущие учёные страны, академики обсуждали вызовы современной технологической цивилизации. В центре внимания научно-просветительского форума были проблемы будущей цивилизации, основанной на цифровой экономике: роли личности в обществе знаний и цифровых технологий, занятость и самообеспечение.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края