Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 4 декабря

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Ценовая аномалия. Почему новостройки в Перми вопреки общероссийской тенденции стоят дороже «вторички».

Владимир Шатров: Мы видим реальный рост инвестиций в регион. Депутат краевого Законодательного собрания рассказал об итогах работы над трёхлетним бюджетом и оценил промышленный потенциал Прикамья.

Безумные деньги. Топ-5 наиболее рискованных финансовых инвестиций.

Трёхчасовой марафон. Депутаты краевого парламента ударно закончили законотворческий год.

Георгий Ткаченко: Бюджетный процесс должен сочетать в себе устойчивость развития и оперативность изменений. Заместитель председателя комитета по бюджету краевого парламента — о главном финансовом документе региона.

Новое понимание живого. В Музее современного искусства PERMM — самый масштабный международный проект в его истории.

Проект выходного дня. В Прикамье запускают мобильное приложение «Не сиди дома» для путешествий по региону.

Фёдор Лукьянов: Ядерное табу подвергается эрозии. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России — о текущей деконструкции миропорядка.

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