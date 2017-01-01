В президентский Совет по развитию гражданского общества вошли два представителя Прикамья

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Президент России Владимир Путин 3 декабря подписал указ об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Информация об этом появилась на сайте СПЧ.

Всего СПЧ насчитывает 51 человека. В списке есть два представителя Пермского края — экс-омбудсмен, а ныне преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Марголина и директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Светлана Маковецкая.