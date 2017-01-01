В Прикамье обсуждают единый стиль для оформления объектов соцсферы

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В группе «Пермь Активная» выложили несколько вариантов фасадов социальных учреждений и предложили пользователям проголосовать за оптимальный.

Среди них — эскиз будущей поликлиники на улице Ленина, 16. Обсуждается идея оформления садов, школ и поликлиник в едином стиле.

Уже высказались почти 1000 человек. Пока лидирует вариант №4 (40% голосов). Вариант №5 — на втором месте (28%), №2 — на третьем (18%).

«В нашем климате необходимо больше красок, а не серость» — обсуждают проекты подписчики паблика «Пермь Активная».