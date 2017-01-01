В октябре инфляция в Прикамье составила 2,7%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском крае годовая инфляция, по итогам октября 2018 года, составила 2,7%, что ниже, чем в среднем по России (3,57%). Об этом сообщает пресс-служба Отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка России.

Рост инфляции сдерживало снижение цен на овощи и фрукты, сообщили в ЦБ РФ.

Инфляция на рынке продовольственных товаров составила 0,4% к аналогичному периоду прошлого года. А в целом по России она составила 2,7%.

«Основной причиной ускорения продовольственной инфляции стало повышение цен на мясо и колбасные изделия. Рост коснулся разных видов мясной продукции: так, подорожали куры охлаждённые и замороженные (на 13,5%), колбаса варёная (на 7,2%). Увеличение цен на мясо – общероссийская тенденция, связанная с ростом цен на кормовое зерно и некоторым сокращением предложения со стороны производителей мяса», — отметили в пресс-службе.

Рост инфляции на непродовольственные товары составил 4,04%. На услуги — 3,97%. Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на услуги зарубежного туризма (на 13%) и пассажирского транспорта (на 6%).