«МегаФон» до 31 декабря повысил кэшбэк по программе #Специи до 30%

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Распродажа

В разгар «Чёрной пятницы» и высокой покупательской активности «МегаФон» увеличил кэшбэк по программе #Специи. До 30% от совершённых покупок возвращается на счёт телефона.

Сервис #Специи, напомним, объединяет сотни магазинов. Благодаря этому всего за год его популярность выросла в пять раз.

Кстати, специалисты компании провели исследование и выяснили, что чаще всего заказывают товар в глобальной сети люди в возрасте от 25 до 34 лет. Заходят они в основном со смартфонов Xiaomi, Samsung, iPhone. По данным «МегаФона», каждые семь из десяти онлайн-покупок в #Специях совершают представители сильного пола. Любители мобильного шопинга чаще заказывают смартфоны и гаджеты, бытовую технику и электронику.

За товарами и дополнительной выгодой, по оценке экспертов, пользователи чаще всего заходят в период с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.

По числу пользователей сервиса Пермский край обгоняет соседние регионы.

В ТОП-5 по сумме заказов через кэшбэк-сервис вошли компании:

1. «МегаФон»;

2. Booking.com;

3. «Ситилинк»;

4. AliExpress;

5. «М.Видео».

В среднем пользователь #Специй тратит на шопинг 15 тыс. руб. Самое крупное приобретение было совершено на сумму 265 тыс. руб., а минимальное — на 49 руб..

«#Специи объединяют более 300 востребованных магазинов в 19 категориях товаров. Когда какой-то крупный бренд объявляет распродажу — заказы могут вырасти в 10—20 раз. «Чёрная пятница» не станет исключением, и наши покупатели смогут получить максимальную выгоду от шопинга. Вознаграждение поступит на счёт абонента «МегаФона», а полученный кэшбэк можно использовать для оплаты услуг связи либо потратить на другие покупки», — рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

Повышенный кэшбэк будет действовать до 31 декабря 2018 года.

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