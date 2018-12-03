«Уралхим» и «Уралкалий» могут разместить на зарубежных биржах

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Как сообщают Ведомости, цитируя основного акционера «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрия Мазепина, в будущем компании могут разместить на зарубежных биржах для снижения долга, который есть на «Уралхиме» после покупки «Уралкалия». Менеджмент будет рассматривать международную площадку, возможно в Азии, так как «Московская биржа не даст нужного спроса».

По его словам, сейчас рассматриваются несколько вариантов: либо компании размещаются на международных биржах одновременно, либо порознь, либо сначала возвращается «Уралкалий», а потом размещается «Уралхим», либо наоборот. «Это нам подскажут консультанты и инвестбанки», — добавил Дмитрий Мазепин.