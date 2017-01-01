На сайте «Нового компаньона» можно будет прочитать театральные истории Издательский дом «Компаньон» поздравляет с юбилеем Пермский ТЮЗ

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Особняк Любимовой, сейчас Пермский театр юного зрителя

Пермский театр юного зрителя 4 декабря отмечает «промежуточный юбилей» — 55 лет со дня создания. В честь этого события на сайте newsko.ru издательского дома «Компаньон» стартует совместный проект театра и издательского дома — «История в историях»: известные пермяки будут делиться воспоминаниями о событиях, связанных со спектаклями ТЮЗа. Первая история — от писательницы Натальи Земсковой — появится на нашем сайте в день рождения театра, 4 декабря, в дальнейшем истории будут сменять друг друга раз в неделю.

В день рождения в репертуаре театра — камерный спектакль «Ещё не вечер» по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева.

Главная премьера юбилейного, 55-го сезона будет представлена 22 декабря. Это отличный подарок зрителям разных поколений — «Сказки про Ёжика в тумане» в постановке художественного руководителя театра, народного артиста РФ Михаила Скоморохова. Режиссёр сам писал инсценировку по сказкам Сергея Козлова в соавторстве с драматургом Ильёй Губиным. Декорации и костюмы создаются под руководством художницы Ирэны Ярутис, музыку написала Ольга Тихомирова. В спектакле будет звучать живая музыка в исполнении камерного оркестра.

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