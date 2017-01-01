Музей PERMM разрабатывает 15 суббрендов В структуре музея будут кафе, кинотеатр и многое другое

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Музей PERMM

Фото: Сергей Федосеев

Музей современного искусства PERMM готовится отмечать 10-летие, и к этой дате создаются не только выставочные проекты, но и новые инструменты событийного пиара. Об этом рассказали директор музея Вера Никольская и консультант по пиару и маркетингу Борис Кулинский на заседании рабочей группы по формированию концепции развития культурного пространства на территории завода им. Шпагина.

По словам представителей музея, сейчас активно работают три суббренда — детский «Чердак», музыкальный клуб и сувенирный киоск. У всех них есть собственные логотипы.

На 12 декабря планируется старт PERMM Cinema, затем откроется новое музейное кафе и интеллектуальный клуб Academia. Общее количество суббрендов музея в 2019 году будет доведено до 15.