Стартовала новогодняя акция для покупателей квартир ЖК «Доминант»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В преддверии Нового года «Талан» дарит покупателям квартир в ЖК «Доминант» (г. Пермь, ул. Луначарского, 99) праздничные скидки. Чтобы получить самое щедрое предложение, нужно обратиться в офис продаж как можно раньше. С приближением Нового года скидка будет уменьшаться. Именно сейчас — лучшее время для покупки своего жилья в центре Перми.

«Доминат» подходит для тех, кто любит находиться в центре событий, но ценит личное пространство и тишину. Жилой комплекс расположен в сердце города, в пешей доступности от драмтеатра, эспланады, ведущих школ и университетов города. При этом внутренний двор скрыт от городского шума и суеты, в нём нет автомобилей или случайных прохожих. Обустройство двора продумано до мелочей, жильцы смогут погулять там с детьми, отдохнуть или поработать на свежем воздухе.

Статус жилого комплекса подчёркнут в каждой детали: дизайнерский холл, бесшумные импортные лифты, двухуровневый подземный паркинг, колясочные на первых двух этажах, большие кухни, увеличенные оконные проёмы в квартирах.

Компания «Талан» использует комплекс инновационных решений, которого нет ни в одной другой новостройке Перми. Например, предусмотрен бесконтактный доступ на придомовую территорию и в холл: вместо ключа используется брелок с радиометкой. В квартирах установят «умные счётчики», которые в конце каждого месяца автоматически передадут показания в управляющую компанию. Инновационные решения применяются и в обустройстве двора — на его территории можно будет пользоваться бесплатной сетью Wi-Fi и устройствами для зарядки телефонов.

В продаже представлены квартиры площадью от 47 до 135 кв. м. Успейте забронировать свой вариант с максимальной новогодней скидкой.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Проектная декларация на сайте доминант-талан.рф

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться